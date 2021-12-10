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(ÖZET) Napoli - Leicester City maç sonucu: 3-2

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Napoli sahasında Leicester City'yi ağırladı. Eljif Elmas'ın 2 gol kaydettiği maçta Napoli, Leicester City'yi 3-2'lik skorla devirerek üst tura geçmeye hak kazandı.

10 Aralık 2021, Cuma 00:30 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Napoli - Leicester City maç sonucu: 3-2

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Napoli, sahasında Leicester City'yi ağırladı. Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın 2 golle yıldızlaştığı maçta Napoli, Leicester City'yi 3-2'lik skorla mağlup etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 4. dakikada Ounas ve 24. dakikada Eljif Elmas'ın golüyle 2-0 öne geçti. Leicester City ise 27. dakikada Evans ve 33. dakikada Dewsbury-Hall'un golleriyle maçta skora dengeyi getirdi. İlk yarı 2-2'lik eşitlikle geçildi. 53. dakikada sahneye tekrardan Eljif Elmas çıktı ve Napoli'ye 3 puanı getiren golü ağlara gönderdi. Napoli sahadan 3-2'lik galibiyet ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte puanını 10'a yükselten Napoli C Grubu'nu 2. sırada tamamladı ve üst tura geçmeye hak kazandı. Leicester City ise 8 puanda kalarak yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

Leicester City forması giyen Milli futbolcu Çağlar Söyüncü karşılaşmada 90 dakika forma giydi.


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