(ÖZET) Napoli-İnter maç sonucu: 1-1

İtalya Serie A'da nefesleri kesen bir maç oynandı. Lider İnter, zirve mücadelesi veren Napoli'ye konuk oldu. Mücadele hızlı başladı. Henüz 7. dakikada Lorenzo İnsigne ağları sarstı, Napoli'yi 1-0 öne geçirdi. Bu dakikanın ardından ev sahibi ekip baskılarını devam ettirse de İnter de beraberlik için yüklendi ancak ilk yarıdan başka gol sesi çıkmadı.

İkinci 45 dakika ise adeta golle başladı. 47'de İnter'in Boşnak golcüsü Edin Dzeko fileleri havalandırdı ve skora eşitliği getirdi. Mücadelenin kalan bölümünde iki takım da pozisyonlara girse de sonuçlandıramadı ve dev maç 1-1'lik beraberlike bitti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, İnter'de 84 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla İnter puanını 54 yapıp zirvede kaldı. Napoli ise bir maç fazlasıyla 53 puanla ikinci sıradaki yerini aldı.