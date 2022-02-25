(ÖZET) Napoli-Barcelona maç sonucu: 2-4

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Napoli sahasında Barcelona'yı ağırladı. İlk karşılaşması 1-1'lik eşitlikle geçen maçın rövanşında Barcelona sahadan 4-2'lik galibiyet ile ayrılarak son 16 turuna kalmayı başardı.

Maça hızlı başlayan Barcelona 8. dakikada Jordi Alba ile 1-0 öne geçti. Katalan ekibi 13. dakikada ise Frenkie de Jong ile skoru 2-0'a getirdi. Ev sahibi Napoli, 23. dakikada penaltıdan farkı 1'e indirmiş olsa da 45. dakikada Pique farkı yeniden 2'ye yükseltti.

İlk yarısı Barcelona'nın 3-1'lik galibiyeti ile geçilen maçın 59. dakikasında Pierre-Emerick Aubameyang skoru 4-1'e getirdi. 87. dakikada Napoli Politano ile farkı 2'ye düşürmüş olsa da turnuvaya veda etti.



