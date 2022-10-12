(ÖZET) Napoli-Ajax maç sonucu: 4-2
Şampiyonlar Ligi A grubu maçında Napoli, Ajax'ı 4-2 mağlup etti. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri Hirving Lozano, Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskhelia ve Victor Osimhen atarken Ajax'ın gollerini Davy Klaassen ve Steven Bergwijn attı. Gruptaki 4 maçından da galibiyetle ayrılan Napoli, son 16 turuna kalmayı garantiledi.
Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Napoli, Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk etti.
Karşılaşmaya Napoli çok hızlı başladı ve henüz 4. dakikada Meksikalı hücumcusu Lozano'nun golüyle 1-0 öne geçti. 16'da Napoli adına Raspadori tabelayı 2-0 yaptı ve devre bu sonuçla sona erdi.
Ajax umutlandı ama...
İkinci yarıda Ajax 49'da Klaassen'in golüyle umutlansa da 62. dakikada genç yetenek Kvaratskhelia penaltıdan skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşmanın sonlarına yaklaşırken 83. dakikada Hollanda temsilcisi Bergwijn'ın penaltı golüyle farkı yine teke indirdi: 3-2.
89'da oyuna sonradan giren Nijeryalı forvet Osimhen maçın sonucunu belirledi: 4-2.
İtalyan temsilcisi Ajax'a 2 maçta 10 gol atmış oldu. Napoli'de Kvaratskhelia 4 maçta 2 gol 3 asist yaparken, Raspadori 3 maçta 4 gol 1 asist yaptı.
Bu sonucun ardından A grubunda Napoli 4 maç sonunda puanını 12'ye çıkardı ve son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Ajax ise 3 puanda kaldı. Bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında Napoli Rangers'ı konuk edecek, Ajax ise Hollanda'da Liverpool ile karşılaşacak.