(ÖZET) Napoli-Ajax maç sonucu: 4-2

Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Napoli, Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk etti.

Karşılaşmaya Napoli çok hızlı başladı ve henüz 4. dakikada Meksikalı hücumcusu Lozano'nun golüyle 1-0 öne geçti. 16'da Napoli adına Raspadori tabelayı 2-0 yaptı ve devre bu sonuçla sona erdi.

Ajax umutlandı ama...

İkinci yarıda Ajax 49'da Klaassen'in golüyle umutlansa da 62. dakikada genç yetenek Kvaratskhelia penaltıdan skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşmanın sonlarına yaklaşırken 83. dakikada Hollanda temsilcisi Bergwijn'ın penaltı golüyle farkı yine teke indirdi: 3-2.

89'da oyuna sonradan giren Nijeryalı forvet Osimhen maçın sonucunu belirledi: 4-2.

İtalyan temsilcisi Ajax'a 2 maçta 10 gol atmış oldu. Napoli'de Kvaratskhelia 4 maçta 2 gol 3 asist yaparken, Raspadori 3 maçta 4 gol 1 asist yaptı.

Bu sonucun ardından A grubunda Napoli 4 maç sonunda puanını 12'ye çıkardı ve son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Ajax ise 3 puanda kaldı. Bir sonraki Şampiyonlar Ligi haftasında Napoli Rangers'ı konuk edecek, Ajax ise Hollanda'da Liverpool ile karşılaşacak.