(ÖZET) Nantes-PSG maç sonucu: 3-1

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında lider PSG, Nantes deplasmanında soğuk duş aldı... Ev sahibi ekip, Lionel Messi'li, Neymar'lı ve Kylian Mbappe'li yıldızlar topluluğu karşısında maça adeta 1-0 önde başladı. Henüz 4. dakikada Randal Kolo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Golün şokunu üzerinden atamayan Paris ekibi 16'da kalesinde bir gol daha gördü. Osman Bukari'nin asistinde Quentin Merlin fileleri sarstı ve skoru 2-0'a getirdi. Bu dakikanın ardından oyuna ağırlığını koyan PSG ataklardan gol çıkaramayınca, tam ilk yarı bu skorla sona erecek diye düşünülürken, 45+6'da penaltıdan Ludovic Blas fileleri havalandırdı ve ilk yarının sonucunu belirledi: 3-0.

PSG gibi bir dev karşısında ilk yarıyı 3-0 gibi flaş bir skorla kapatan Nantes ikinci devreye kötü başladı. 47'de Brezilyalı süperstar ağları sarstı ve futbol kamuoyu PSG'nin puanın fitilini ateşlediğini düşündü. İkinci yarının hemen başında gelen gol Paris ekibinin moralini yükseltirken, 59'da Neymar farkı 1'e indirme fırsatını geri çevirdi. Sambacı penaltı atışından yararlanamadı.

Bu dakikanın ardından mücadeleden başka gol sesi çıkmayınca Nantes sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve Paris ekibine bu sezonki 2. yenilgisini tattırdı. Bu sonuçla Nantes puanını 38 yapıp Avrupa potasına girdi, lider PSG ise 59 puanda kaldı.