(ÖZET) Monza - Juventus maç sonucu: 1-0

İtalya Serie A'nın 7. hafta mücadelesinde Monza sahasında, istediği sonuçları almakta zorlanan Juventus'u konuk etti. Rakibini sahasında 1-0 mağlup eden Monza bu sezon ilk galibiyetine uzanırken, Juventus üst üste 3. maçında puan kaybı yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, 40. dakikada Angel Di Maria kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Juventus'un sahada 10 kişi kalmasını değerlendirmek isteyen Monza 74. dakikada Gytkjaer'in golüyle 3 puana uzandı.

Juventus'ta kötü gidişat

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan ve yalnızca 2 galibiyeti bulunan Juventus, bu sonucun ardından 10 puanda kaldı. Ligde ilk galibiyetine uzanan Monza ise puanını 4'e yükseltti.



