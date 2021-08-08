Milli oyuncu Cengiz Ünder, Montpellier karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Ligue 1 kariyerinden ilk maçına golle başlayan Cengiz Ünder, Marsilya'nın maçı çevirmesinde büyük pay sahibi oldu. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Montpellier karşısında 68.dakikada ilk golü Cengiz Ünder attı. Maçın 75.dakikasında yine Cengiz Ünder'in kazandırdığı serbest vuruşta Payet klas bir şutla skoru eşitledi. Maçın 80.dakikasında yine Dimitri Payet skoru 3-2 yaptı.

Mücadelenin 89.dakikasında köşe vuruşu esnasında tribünlerden atılan yabancı maddeler sonucu hakemler soyunma odasına gitti.





Maçtan dakikalar

12.dakikada Cengiz Ünder'in pasında De la Fuente bekletmeden vurdu şutu yandan auta gitti

GOL! 30.dakikada Montpellier, Laborde ile 1-0 öne geçti

GOL! 34.dakikada Montpellier, yine Laborde ile skoru 2-0 yaptı

İlk yarıyı 2-0 ev sahibi takım önde kapattı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 63.dakikada oyundan Gerson çıktı Benedetto girdi

GOOL! 68.dakikada Marsilya, Cengiz Ünder'in golüyle farkı 1'e indirdi. Sol kanattan çizgiye kadar inen Konrad yerden pasını verdi kale sahasında iyi vuran Cengiz golü attı.

GOL! 75.dakikada Marsilya, Cengiz Ünder'e yapılan faul sonucu serbest vuruş kazandı. Payet barajın üzerinde klas bir vuruşla skoru 2-2 yaptı.

78.dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Cengiz iyi vuramadı ve top auta gitti

GOL! 80.dakikada Marsilya, Dimitri Payet ile 3-2 öne geçti. Sol kanatta topu alan Payet ceza sahasına girdi rakibini geçip köşeye plaseyi vurdu ve golü attı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 85.dakikada oyundan Cengiz Ünder çıktı Luis Henrique girdi.

89.dakikada köşe vuruşu esnasında tribünlerden atılan yabancı maddeler sonucu hakemler soyunma odasına gitti ve oyun bir süre durdu. Yaklaşık 10 dakika sonra mücadele yeniden başladı.

Maçı Marsilya 3-2 galip bitirdi ve sezona üç puanla başladı





İşte ilk 11'ler

Montpellier: Bertaud, Sambia, Thuler, Esteve, Cozza, Ferri, Chotard, Laborde, Mollet, Wahi, Delort

Marsilya: Mandanda, Saliba, Balerdi, Peres, Gueye, Kamara, Guendouzi, Gerson, Cengiz Ünder, De la Fuente, Payet