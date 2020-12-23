ÖZET | Montpellier - Lille maç sonucu: 2-3

Milli oyunculardan Zeki Çelik'in ilk 11'de başladığı maçta lider konumdaki Lille deplasmanda Montpellier' 3-2 yendi. Weah ile öne geçen Lille ardından Laborde'un golüne engel olmaadı. Daha sonra bu kez Ikone'nin penaltısı ile skoru 2-1 yapan konuk ekip bu kez Andy Delort'u durdurmadı ve skor 2-2 oldu. Maçın son anlarında ise Yusuf Yazıcı'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz plase bir vuruşla skoru belirledi.

Bu sezon sadece bir yenilgi alan ve son olarak geçen hafta PSG ile golsüz berabere kalıp liderliğini sürdüren Lille, deplasmanda da kazanıp puanını 36 yaptı