(ÖZET) Montpellier - Lille maç sonucu: 0-1

Fransa Ligue 1'in 24. hafta mücadelesinde Montpellier, Lille'i sahasında konuk etti. Sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan Lille, 3 puanın sahibi oldu.
İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçen maçta Lille'e galibiyeti getiren golü 77. dakikada Xeka kaydetti.
Lille forması giyen Milli futbolcu Zeki Çelik mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Burak Yılmaz ise 64. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte ligde 2 maç aradan sonra kazanan Lille puanını 35'e yükseltti. Montpellier ise 34 puanda kaldı.