ÖZET | Mönchengladbach - Bayern Münih maç sonucu: 3 - 2

Bayern Münih, Bundesliga'nın 15.hafta maçında deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a 3-2 kaybetti. Bayern Münih böylece 12 maç aradan sonra Bundesliga'da kaybederken rakibi karşısında yine takıldı.

İki takım arasında oynanan son 11 maçta sadece 5 kez kazanabilen Bayern, bu maçta da 2-0 öne geçip üstünlüğünü koruyamadı. İlk 26 dakika içinde Lewandowski (p) ve Goretzka ile 2-0 öne geçen Bayern karşısında Mönchengladbach, Hofmann (2) ve Neuhaus ile galibiyete uzandı

Son 6 sezonun beş tanesinde Mönchengladbach, rakibi Bayern Münih karşısında en az 1 galibiyet almayı başardı



