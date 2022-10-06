(ÖZET) Monaco-Trabzonspor maç sonucu: 3-1

UEFA Avrupa Ligi'ne Ferencvaros mağlubiyetiyle başlayan Trabzonspor , Kızılyıldız galibiyeti sonrası B Grubu 3. haftasında en ciddi rakibi Monaco'ya konuk oldu. II Louis Stadı'nda oynanan maça 11. dakikada Maxi Gomez'in kırmızı kart görmesiyle kötü bir başlangıç yapan temsilcimiz, Fransız ekibinin art arda attığı gollere engel olamadı.

14. dakikada Wissam Ben Yedder'in golüyle öne geçen Monaco, Fransız forvetin 45+2. dakikada penaltıda hata yapmaması sonrası farkı 2'ye çıkardı. İlk 45 dakikayı 2-0 geride kapatan Bordo Mavililer, 2. yarıya da istediği gibi başlayamadı. 55. dakikada Axel Disasi ile golü bulan ev sahibi oyun üstünlüğünü de eline aldı. 72. dakikada sahneye çıkan Anastasios Bakasetas, skoru belirledi ve Fırtına, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

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Temsilcimiz, gruptaki 4. maçında yine Monaco ile sahasında 13 Ekim Perşembe günü saat TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Grupta oynanan diğer maçta Kızılyıldız, lider Ferencvaros karşısında büyük bir sürpriz yaptı ve rakibini 4-1'le geçti. Bu sonuçların ardından Ferencvaros, 6 puan ve averajla haftayı lider kapattı. Aynı puanlı 2. sırada yer alan Monaco'yu 3 puanla temsilcimiz takip etti. İlk galibiyetini alan Kızılyıldız ise 3 puanla son sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4' Stefano Denswil, ceza yayı içerisinde Embolo'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

8' Sol kulvardan etkili gelen Caio Henrique, arka direğe ortasını yaptı. Youssouf Fofana'dan hızlı davraran Eren Elmalı topu uzaklaştırdı.

KIRMIZI KART | 11' Trabzonspor'un golcüsü Maxi Gomez, Mohamed Camara'nın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Gürcü hakem, Uruguaylı forvetin rakibinin suratına tekme attığını gerekçe göstererek kırmızı kartını çıkardı. Fırtına, 10 kişi.

GOL | 15' Hızlı gelişen Monaco atağında ceza sahasına giren Embolo, boş durumdaki Ben Yedder'i gördü. Tecrübeli forvet, gelişine yaptığı vuruşla golü buldu. 1-0

20' Yusuf Yazıcı'nın sağ saprazdan uzak köşeye göndermek istediği topta kaleci Nübel, meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

24' Vanderson'un ortasında Bartra ve Larsen'den önce hamle yaparak kaleye yakın bölgeye koşu yapan Embolo'nun boş durumda attığı şutta top direkten auta çıktı.

45' Monaco, Brezilyalı sağ beki Vanderson'un ceza sahasında Bartra'nın müdahalesiyle yerde kalması sonrası penaltı kazandı.

GOL | 45+2' Ben Yedder, penaltıda hata yapmadı ve Monaco farkı 2'ye çıkardı. Fransız ekibinin iki golü de Fransız forvetten geldi.

45+3' Trabzonspor'da Enis Bardhi, Mohamed Camara'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyon VAR'da incelendi, penaltı kararı çıkmadı ve Gürcü hakem Giorgi Kruashvili oyunu devam ettirdi.

İlk 45 dakika Monaco'nun 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

GOL | 55' Golovin'in sağ kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Embolo, topu arka direğe çevirdi. Disasi, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

56' Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın yerine Umut Bozok, Hamsik'in yerine Bakasetas oyuna dahil oldu. Monaco'da ise Embolo'nun yerine Vollanda, Ben Yedder'in yerine Boadu oyunda.

61' Caio Henrique'nin savunma arkasına gönderdiği topu, Myron Boadu'dan önce Stefano Denswil uzaklaştırdı.

63' Sol kulvarı çok iyi kullanan Caio Henrique, ortasını yaptı, Bartra'dan seken topu Krepin Diatta tamamlamak istedi ama savunma araya girdi.

65' Ev sahibi iki değişiklik daha yaptı. Camara ve Vanderson kenarda, Lucas ile Maripan oyunda.

67' Fofana'nın ceza sahasından attığı şutta top kaleci Uğurcan'da kaldı.

GOOOL | 72' Umut Bozok'un pasıyla Bakasetas ceza sahası dışından sol ayağıyla kaleye sert bir şut gönderdi ve topu ağlara gönderdi. Golün ardından hamle yapan Abdullah Avcı, Trezeguet'nin yerine Djaniny'yi, Siopis'in yerine ise Abdülkadir Ömür'ü oyuna sürdü.

73' Monaco'da Golovin'in yerine Minamino oyuna dahil oldu.

74' Monaco'da Diatta, Eren Elmalı'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

78' Savunma arkasına sarkan Volland, sağ çaprazdan şutunu attı. Araya giren Denswil, çok kritik bir müdahale yaparak topun kaleye gitmesini önledi.

82' Trabzonspor'da Bardhi'nin yerine Naci Ünüvar girdi.

86' Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından attığı etkisiz şutta kaleci Nübel, topu rahat bir şekilde kontrol etti.

90 dakika, Monaco'nun 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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