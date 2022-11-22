(ÖZET) Monaco-Fenerbahçe Beko maç sonucu: 93-96

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 9. hafta maçında Monaco'ya konuk oldu. Salle Gaston Medecin’da oynanan maça temsilcimiz; Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Nigel Hayes-Davis, Devin Booker ve Johnathan Motley beşiyle başladı.

Maça iyi başlayan ev sahibi takım karşısında Nigel Hayes-Davis ve Nick Calathes ile etkili olan ve skor üstünlüğünü ele alan Fenerbahçe Beko, çeyreği 21-18 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte Metecan Birsen’in üçlükleriyle farkı açan Sarı Lacivertliler, Scottie Wilbekin ve Carsen Edwards ile de skor üstünlüğünü sürdürdü ve soyunma odasına 38-45 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen ele alan Fenerbahçe, Scottie Wilbekin ve Nigel Hayes-Davis ile farkı 13 sayıya çıkardı. (43-56) Rakibi karşısında farkı açmaya devam eden Dimitris Itoudis’in öğrencileri, çeyreği 60-79 üstün geçti. Dördüncü çeyrekte ev sahibi takım farkı eritse de temsilcimiz, karşılaşmadan 93-96 galip ayrılmasını bildi ve 8 galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 24 Kasım Perşembe akşamı ise deplasmanda İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan’a konuk olacak.

Çeyrek skorları:

1. Çeyrek: 18-21

2. Çeyrek: 20-24

3. Çeyrek: 22-34

4. Çeyrek: 33-17