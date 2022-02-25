(ÖZET) Monaco - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 92-78

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında Fransız temsilcisi Monaco'ya konuk oldu. Sahadan 92-78'lik skorla mağlup ayrılan Sarı-Lacivertli ekip 5 maç aradan sonra kaybetti.

Bu sonuçla birlikte EuroLeague'de bu sezon Fenerbahçe Beko 11. mağlubiyetini alırken, Monaco ise 14. galibiyetine ulaştı.

Nando De Colo geri döndü

Fenerbahçe Beko'da 23 Aralık tarihindeki ASVEL maçında sakatlanan yıldız basketbolcu Nando De Colo, 2 aylık aranın ardından Monaco maçı ile parkelere geri döndü.

Maç öncesi hakemlerden "Savaşı durdurun!" çağrısı

Karşılaşmanın başlama seremonisinde mücadelenin hakemleri Luigi Lamonica, Benjamin Jimenez, Marcin Kowalski ellerinde "Savaşı durdurun!" yazılı kağıtları tutarken, Monaco'nun Rusya doğumlu kulüp başkanı Alexey Fedorychev'in bu tepkiyi ayakta alkışladığı görüldü.

İLK ÇEYREK SONUCU | Monaco 19-20 Fenerbahçe Beko

İLK YARI SONUCU | Monaco 55-33 Fenerbahçe Beko

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Monaco 75-55 Fenerbahçe Beko

MAÇ SONUCU | Monaco 92-78 Fenerbahçe Beko



