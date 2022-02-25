(ÖZET) Monaco - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 92-78
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında Monaco'ya konuk oldu. Sahadan 92-78'lik skorla mağlup ayrılan Sarı-Lacivertli ekip 5 maç aradan sonra yenilirken, Monaco bu sezonki 14. galibiyetini aldı. Sakatlıktan geri dönen Nando De Colo'nun 19 sayılık performansı Fenerbahçe için yeterli olmadı.
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 27. haftasında Fransız temsilcisi Monaco'ya konuk oldu. Sahadan 92-78'lik skorla mağlup ayrılan Sarı-Lacivertli ekip 5 maç aradan sonra kaybetti.
Bu sonuçla birlikte EuroLeague'de bu sezon Fenerbahçe Beko 11. mağlubiyetini alırken, Monaco ise 14. galibiyetine ulaştı.
Nando De Colo geri döndü
Fenerbahçe Beko'da 23 Aralık tarihindeki ASVEL maçında sakatlanan yıldız basketbolcu Nando De Colo, 2 aylık aranın ardından Monaco maçı ile parkelere geri döndü.
Maç öncesi hakemlerden "Savaşı durdurun!" çağrısı
Karşılaşmanın başlama seremonisinde mücadelenin hakemleri Luigi Lamonica, Benjamin Jimenez, Marcin Kowalski ellerinde "Savaşı durdurun!" yazılı kağıtları tutarken, Monaco'nun Rusya doğumlu kulüp başkanı Alexey Fedorychev'in bu tepkiyi ayakta alkışladığı görüldü.
İLK ÇEYREK SONUCU | Monaco 19-20 Fenerbahçe Beko
İLK YARI SONUCU | Monaco 55-33 Fenerbahçe Beko
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Monaco 75-55 Fenerbahçe Beko
MAÇ SONUCU | Monaco 92-78 Fenerbahçe Beko