(ÖZET) Monaco - Anadolu Efes maç sonucu: 95-92

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, son hücum şansını değerlendiremediği ve uzatmada serbest atış çizgisinden kritik şanslar kaçırdığı mücadeleden 95-92'lik skorla mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes'te Will Clyburn, 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Vasilije Micic 20, Amath M'Baye 13 sayıyla oynadılar. Monaco'da Mike James, 19 sayıyla takımının en skoreri olurken Alpha Diallo 15, Adrien Moerman ve Donatas Motiejunas 14'er sayıyla maçı tamamladılar.

Maçtan bölümler

Karşılaşmaya Vasilije Micic ve Will Clyburn ile etkili başlayan temsilcimiz, Monaco'da Donatas Motiejunas'ın basketi sonucunda 6:47 kala 6-8 ile önde olan taraftı. Sonrasında Clyburn, Amath M'Baye ve Ante Zizic'in basketleriyle seri yakalayan Anadolu Efes, 4:29 kala skoru 6-15'e getirdi. Kalan bölümde farkı korumayı başaran Anadolu Efes, 1:01 kala Vasilije Micic'in üçlüğü ile skoru 12-20 yaptı ve çeyreği de bu skorla önde tamamladı.

İlk çeyrek sonucu: Monaco 12-20 Anadolu Efes

İkinci çeyreğe etkili başlayan taraf, ev sahibi Monaco oldu. Donta Hall, Adrien Moerman ve Matthew Strazel ile basketler bulan Monaco, 8:08 kala skoru 19-20'ye getirdi. Fransız temsilcisi, 6:53 kala da Alpha Diallo ile 23-22 öne geçti. 1:14 kala John Brown ile isabet bulan Monaco, skoru 36-31'e getirdi. Çeyreğin son bölümünde Ante Zizic ve Will Clyburn ile sayılar bulan temsilcimiz, çeyreği 36-35 ile bitirdi.

İlk yarı sonucu: Monaco 36-35 Anadolu Efes

Üçüncü çeyrekte bitime 8:13 kala temsilcimiz, Ante Zizic'in basketiyle 40-42'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında yeniden etkili olmayı başaran Monaco, 2:56 kala Jaron Blossomgame'in top çalma sonrası bitirdiği pozisyonla 55-48 üstünlük sağladı. Temsilcimiz, çeyreğin son bölümünü iyi oynamayı başardı. Rodrigue Beaubois'nın üst üste basketleriyle çeyreği 58-60 önde tamamladık.

Üçüncü çeyrek sonucu: Monaco 58-60 Anadolu Efes

Son çeyreğe Monaco, iyi başladı. 8:51 kala Mike James'ten gelen üçlük durumu 64-60 yaptı. Rakibine Vasilije Micic ve Rodrigue Beaubois'nın üçlükleriyle cevap veren temsilcimiz, 7:46 kala 64-66'lık üstünlüğü elde etti. Son bölüme kadar üstünlük birçok kez el değiştirse de 1:45 kala Will Clyburn'ün sayısı ile 80-82 önde olan taraftık. Değerlendiremediğimiz pozisyonlar sonrası Monaco, 29 saniye kala Mike James ile 82-82'lik eşitliği yakaladı. Temsilcimiz, son hücum şansını Vasilije Micic ile değerlendiremedi ve Monaco'ya 4.1 saniyelik hücum imkanı kaldı. Ev sahibi ekip de bunda isabet bulamayınca karşılaşma uzatma periyoduna gitti.

Normal süre sonucu: Monaco 82-82 Anadolu Efes

Uzatmanın bitimine 3:14 kala Monaco, 88-84 ile önde olan taraftı. Micic ile isabetler bulan temsilcimiz, 1:10 kala 88-88 ile skoru eşitledi. Son 28.2 saniye kala 90-88 Monaco öndeyken temsilcimizde serbest atış çizgisine gelen Amath M'Baye, 2'de 0 attı. Sonrasında Monaco, Alpha Diallo ile çizgide hata yapmayarak durumu 92-88'e getirdi. 14.4 saniye kala Anadolu Efes, çizgiden Amath M'Baye ile bu kez 2'de 1 atabildi ve skoru 92-89 yaptı. Moerman'ın çizgiden 2'de 1 atması sonrası 7.8 saniye kala Micic ile çizgiye gelen temsilcimiz, yine 2'de 1 attı ve skor 93-90 oldu. 5.7 kala Alpha Diallo ile serbest atış çizgisinde hata yapmayan Monaco, karşılaşmayı 95-92 ile kazanmayı başardı.

Maç sonucu: Monaco 95-92 Anadolu Efes