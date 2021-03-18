ÖZET | Molde - Granada maç sonucu: 2-1

Granada, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Molde deplasmanında 2-1 kaybetti ancak çeyrek finale kalan taraf oldu. İlk maçı 2-0 kazanan İspanyol ekibine turu eski Fenerbahçeli Soldado'nun kritik golleri getirdi

Sahasında Molde'yi 2-0 yenen Granada takımında Roberto Soldado ikinci golü atan oyuncu olmuştu. 35 yaşındaki oyuncu rövanş maçında da takımın tek golünü attı ve turu getirdi

Granada böylece ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar giden 7. İspanyol ekibi oldu