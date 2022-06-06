(ÖZET) Mısır - Gine maç sonucu: 1-0

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mısır, Kahire Uluslararası Stadyum'da Gine'yi ağırladı. Galatasaray 'da forma giyen Mostafa Mohamed, Mısır'ın Gine'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada ülkesinin galibiyet golünü attı ve 3 puanı takımının hanesine yazdırdı.

24 yaşındaki golcü fubolcu 87. dakikada Mısır adına sahneye çıktı ve galibiyet golünü atarak ülkesi adına kritik bir galibiyetin mimarın oldu. Maça ilk 11'de başlamamasına rağmen Mostafa Mohamed, 65'te Zizo'nun yerine oyuna dahil olarak skora da katkı vermesini bildi.







