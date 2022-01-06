(ÖZET) Milan - Roma maç sonucu: 3-1

İtalya Serie A'nın 20. hafta maçında Milan sahasında Roma'yı konuk etti. Milan sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Milan, penaltıdan Olivier Giroud'un kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti. 17. dakikada Messias farkı 2'ye çıkaran golü ağlara gönderdi. Konuk ekip Roma ise 40. dakikada Abraham ile farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı2-1'lik Milan üstünlüğü ile geçildi. 82. dakikada Leao maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve Milan sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrılan taraf oldu.

Karşılaşmanın 74. dakikasında Roma'dan Karsdorp ve 90+4. dakikada Mancini kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

90+4. dakikada Milan, Zlatan Ibrahimovic ile penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuç ile birlikte puanını 45'e yükselten Milan, ligin zirvesinde yer alan Inter'i takibini sürdürdü. Roma ise 32 puanda kaldı.



