(ÖZET) Milan-Porto maç sonucu: 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında Milan, Porto'yu konuk etti. San Siro'da oynanan ve Fransız hakem Clement Turpin'in yönettiği 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Portekiz ekibinin golünü 6. dakikada Luis Diaz kaydetti. Milan'ın golü ise 61. dakikada Pierre Kalulu'dan geldi.

B Grubu'ndaki diğer maçta Liverpool, Atletico Madrid'i 2-0 mağlup ederek liderliği garantiledi ve tur atlamayı grup maçlarının bitimine 2 maç kala ilan etti.

Bu sonuçların ardından Porto, 5 puanla 2. sırada yer aldı. 4 puanlı Atletico, 3. sırada bulunurken 1 puanlı Milan son sırada kaldı.







