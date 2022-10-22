(ÖZET) Milan - Monza maç sonucu: 4-1

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Milan, sahasında Monza'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 4-1'lik sonuçla galip ayrıldı.

Milan'ı galibiyete taşıyan goller; 16. ve 41. dakikalarda Brahim Diaz ile 65. dakikada Divock Origi ve 84. dakikada Rafael Leao'dan geldi. Monza'nın tek golünü ise 70. dakikada Filippo Ranocchia kaydetti.

Milan, 11. maçı sonunda 8. galibiyetini alarak 26 puana ulaşırken Monza, 11. maçının ardından 10 puanda kaldı.

Brahim Diaz devam edemedi

Milan'da ilk 2 golün sahibi Brahim Diaz, maçın 50. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası 53. dakikada yerini Charles De Ketelaere'ye bırakmak durumunda kaldı.