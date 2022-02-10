(ÖZET) Milan-Lazio maç sonucu: 4-0

İtalya Kupası Çeyrek Finali müthiş bir kapışmaya sahne oldu. Serie A'da zirve mücadelesi veren Milan, Avrupa potasına girmeyi hedefleyen Lazio'yu konuk etti.

Kırmızı-Siyahlılar zorlu maçtan farklı galibiyetle ayrıldı. Milan, 24'te Rafael Leao'yla öne geçti. 41'de sahneye Olivier Giroud çıktı. Tam ilk yarı bitti denirken, 45'te Giroud bir kez daha ağları sarstı ve Milan soyunma odasına 3-0 önde gitti.

İkinci devrede tempo biraz daha düşerken, Lazio farkı indirmenin hesaplarını yapıyordu. Ancak konuk ekip aradığı golü bir türlü bulamadı. 79'da Franck Kessie fileleri havalandırdı ve maçın skorunu belirledi: 4-0.

Bu sonuçla yarı final biletini Milan alırken, Lazio kupaya veda etti. Kırmızı-Siyahlılar yarı finalde ezeli rakibi İnter'le kozlarını paylaşacak.

Bu akşam da kupada diğer yarı finalistler; Atalanta-Fiorentina ve Juventus-Sassuolo maçlarından sonra belli olacak.