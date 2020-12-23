ÖZET | Milan - Lazio maç sonucu: 3-2

Milan, Serie A'nın 14.hafta maçında dişli takımlardan Lazio ile evinde 3-2 yendi. Hakan Çalhanoğlu'nun bir gol - bir asist yaptığı mücadelede ilk 17 dakika içinde 2-0 öne geçen Milan, üstünlüğü koruyamadı. Lazio'da Luis Alberto ve Immobile skoru eşitlerken son anlarda Hernandez galibiyeti getirdi.

Lazio'da bu sezon başında Fenerbahçe'den transfer olan Vedat Muriç oyuna 32.dakikada dahil oldu ve bir sarı kart gördü.

Milan böylece 34 puanla zirveyi korurken ezeli rakibi Inter 33 puanla haftayı kapattı