(ÖZET) Milan-Juventus maç sonucu: 2-0

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Milan sahasında Juventus'u konuk etti. Dev karşılaşma nefesleri kesti, iki yarıdan da birer gol çıktı. İki gol de Kırmızı-Siyahlılar'a aitti.

Tam ilk yarı bitti denirken 45+1'de Fikayo Tomori ağları sarstı ve Milan soyunma odasına 1-0 önde gitti. Kırmızı-Siyahlılar ikinci devreye de iyi başladı. Bu kez 54'te Brahim Diaz sahneye çıktı ve Juventus'u yıkan, Milan'ı da 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmayınca dev mücadeleyi Milan 2-0 kazandı. Bu sonuçla Milano ekibi art arda ikinci galibiyetini aldı ve puanını 20'ye yükseltip, zirve için iddialı olduğu mesajını gönderdi. Juventus'ta ise kötü gidişat sürdü. Siyah-Beyazlılar 13 puanda kaldı ve bu sezonki ikinci mağlubiyetini yaşadı.







