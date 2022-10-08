(ÖZET) Milan-Juventus maç sonucu: 2-0
İtalya Serie A'nın 9. haftasında dev bir maç oynandı. Milan sahasında konuk ettiği Juventus'u, Fikayo Tomori ve Brahim Diaz'ın golleriyle 2-0 yıktı. Kırmızı-Siyahlılar zirve için iddialı olduğunu gösterirken, Juve'de ise kötü gidişat devam etti.
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Milan sahasında Juventus'u konuk etti. Dev karşılaşma nefesleri kesti, iki yarıdan da birer gol çıktı. İki gol de Kırmızı-Siyahlılar'a aitti.
Tam ilk yarı bitti denirken 45+1'de Fikayo Tomori ağları sarstı ve Milan soyunma odasına 1-0 önde gitti. Kırmızı-Siyahlılar ikinci devreye de iyi başladı. Bu kez 54'te Brahim Diaz sahneye çıktı ve Juventus'u yıkan, Milan'ı da 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmayınca dev mücadeleyi Milan 2-0 kazandı. Bu sonuçla Milano ekibi art arda ikinci galibiyetini aldı ve puanını 20'ye yükseltip, zirve için iddialı olduğu mesajını gönderdi. Juventus'ta ise kötü gidişat sürdü. Siyah-Beyazlılar 13 puanda kaldı ve bu sezonki ikinci mağlubiyetini yaşadı.