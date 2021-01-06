ÖZET | Milan - Juventus maç sonucu: 1 - 3
Serie A'da sezonun en kritik maçını Juventus deplasmanda galip bitirdi. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği lider Milan, evinde Merih Demiral'ın yer aldığı Juventus'a 3-1 kaybetti ve bu sezon ilk yenilgisini aldı. Serie A'da 27 maç sonra kaybeden Milan bu sonuca rağmen liderliğini korudu ancak Juventus üst sıralara yaklaştı
Serie A'da sezonun en kritik maçını Juventus deplasmanda galip bitirdi. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği lider Milan, evinde Merih Demiral'ın yer aldığı Juventus'a 3-1 kaybetti ve bu sezon ilk yenilgisini aldı. Serie A'da 27 maç sonra kaybeden Milan bu sonuca rağmen liderliğini korudu ancak Juventus üst sıralara yaklaştı
Juventus 18.dakikada Federico Chiesa ile 1-0 öne geçti. Devre bitmeden Milan 41.dakikada Calabria'nın golüyle skoru 1-1 yaptı. İkinci yarıda 62.dakikada Chiesa ve 75.dakikada McKennie ile iki gol daha bulan Juventus sahadan 3-1 galip ayrıldı
Merih Demiral son dakikalarda süre alırken Hakan Çalhanoğlu 90 dakika görev yaptı. Milan 37 puanla liderliğini korurken maç eksiği bulunan Juventus 30 puana yükseldi