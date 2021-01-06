ÖZET | Milan - Juventus maç sonucu: 1 - 3

Serie A'da sezonun en kritik maçını Juventus deplasmanda galip bitirdi. Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği lider Milan, evinde Merih Demiral'ın yer aldığı Juventus'a 3-1 kaybetti ve bu sezon ilk yenilgisini aldı. Serie A'da 27 maç sonra kaybeden Milan bu sonuca rağmen liderliğini korudu ancak Juventus üst sıralara yaklaştı

Juventus 18.dakikada Federico Chiesa ile 1-0 öne geçti. Devre bitmeden Milan 41.dakikada Calabria'nın golüyle skoru 1-1 yaptı. İkinci yarıda 62.dakikada Chiesa ve 75.dakikada McKennie ile iki gol daha bulan Juventus sahadan 3-1 galip ayrıldı

Merih Demiral son dakikalarda süre alırken Hakan Çalhanoğlu 90 dakika görev yaptı. Milan 37 puanla liderliğini korurken maç eksiği bulunan Juventus 30 puana yükseldi