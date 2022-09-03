(ÖZET) Milan - Inter maç sonucu: 3-2

İtalya'da Milano derbisi heyecanı yaşandı. Ev sahibi konumunda olduğu maçta Milan, ağırladığı Inter'i 3-2 ile geçti. Milan, Inter'e karşı ev sahibi konumundaki son lig galibiyetini 31 Ocak 2016'da almıştı.

Inter, 21. dakikada Marcelo Brozovic'in golüyle öne geçerken Milan; rakibine 28. ve 60. dakikalarda Rafael Leao, 54. dakikada Olivier Giroud'nun golleriyle karşılık verdi. Inter adına farkı 1'e indiren gol ise 67. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.

Inter'de milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, eski takımı Milan'a karşı ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Nefesleri kesen maç sonucunda Milan, ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Son şampiyon, bu sonuçla bu sezon Serie A'da iç sahada 3'te 3 yaparken yeni sezondaki yenilmezliğini de beş maça çıkararak sürdürmüş oldu. Inter ise Lazio sonrası Milan'a da kaybederek üst üste ikinci deplasman yenilgisini aldı.