(ÖZET) Milan - Inter maç sonucu: 0-0

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Hakan Çalhanoğlu'lu İnter, Milan'la kozlarını paylaştı. Seria A'da şampiyonluk yarışında olan, kupayı da gözüne kestiren iki dev Milano derbisinde karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan maçtan iki ekip 0-0'lık beraberlik ile ayrıldı. Eşleşmenin rövanş mücadelesi 20 Nisan'da oynanacak.

Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Kupanın diğer finale çıkma mücadelesinin ilk perdesinde ise yarın Fiorentina, evinde Juventus'u ağırlayacak.

Hakan Çalhanoğlu'na protesto

Inter forması ile eski takımı Milan'a karşı mücadele eden Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Milan taraftarları tarafından top ayağına geldiği zaman ıslıklarla protesto edildi.

Karşılaşma öncesi Ukrayna'ya destek

Mücadele öncesi hem futbolculardan hem de tribünlerden Ukrayna'ya destek geldi. Tribünlerden üzerinde barış yazan Ukrayna bayrakları açılırken, Milanlı futbolcular üzerlerinde Ukrayna bayrağı olan tişörtler ile ısınmaya çıktılar.

Milan taraftarlarından kareografi

Maçtan dakikalar

10'| Inter'de kaleci Handanovic'in riskli pasında araya giren Saelemaekers, sağ köşeye doğru şutunu gönderdi. Topu Handanovic çelmeyi başardı.

12'| Milan'da Hernandez ceza alanına doğru hareketlendi. Futbolcunun uzak köşeye doğru şutu direğin dibinden az farkla dışarı çıktı.

23'| Inter etkili geldi. Sol kanattan gelişen atakta Perisic ceza sahasına doğru ortasını yaptı. Topa hareketlenen Dzeko'dan önce Romagnoli araya girerek topu uzaklaştırdı.

27'| Ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Leao şutunu gönderdi. Yerden giden top auta çıktı.

34'| Milan'ın kullandığı serbest vuruşta ters kanatta topla buluşan Florenzi şutunu gönderdi. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

40'| Florenzi'nin uzun pasında savunma arkasına hareketlenen Saelemaekers topla buluştu ve ortasını yaptı. Topu kontrol eden Krunic şutunu gönderdi. De Vrij'den seken top az farkla dışarı çıktı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı: Milan 0-0 Inter

47'| Milan etkili geldi. Sol çaprazda topla buluşan Leao kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci Handanovic topu çelmeyi başardı.

53'| Florenzi'nin Brozovic'e yaptığı faul sonrası Inter serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun uzak direğe doğru kestiği top, Kaleci Maignan'da kaldı.

62'| Inter'in kullandığı kornerde topu kapan Theo Hernanadez takımını kontra atağa çıkardı. Hernendez'in ortasında top ters taraftan auta çıktı.

72'| Orta alanda topu kapan Messias Milan'ı atağa çıkardı. Messias'ın pasında topla buluşan Rebic topu Diaz'a gönderdi. Diaz'ın şutunda top auta çıktı.

77'| Hızlı gelişen Milan atağında Giroud'un pasında topu alan Mesias, şutunu gönderdi. Top farklı şekilde auta gitti.

86'| Milan'ın atağında Hernanadez ceza sahası dışından şutunu gönderdi. Savunmaya da çarpan top Handanovic'te kaldı.

MAÇ SONUCU | Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Milan - Inter 11'ler:

Milan: Maignan, Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Saelemaekers, Krunic, Leao, Giroud

Inter: Handanovic, Dumfries, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Martinez, Dzeko,

İtalya Kupası'na son 16 turundan dahil olan Stefano Pioli yönetimindeki Milan, sırasıyla Genoa ve Lazio'yu elemeyi başardı. Turnuvaya son 16 turundan katılan Simone Inzaghi yönetimindeki Inter ise Empoli'yi 3-2 mağlup ederken, Roma engelini de 2-0'la geçmişti.

Bu sezon ligde şampiyonluk mücadelesi veren Milan, kupa hasretini de bitirmeyi hedefliyor. Daha önce bu organizasyonda 5 kez zafer yaşayan kırmızı-siyahlılar, en son 19 yıl önce mutlu sona ulaşmıştı. Daha önce 7 kez kupaya kazanan Inter, son olarak 2011 yılında zafere ulaşmıştı.

İki takım arasında ligde oynanan ilk maç berabere sonuçlanırken ikinci maçı Milan 2-1 kazandı.