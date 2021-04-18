ÖZET | Milan-Genoa: 2-1

Serie A'nın 31. haftasında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, Genoa'yı konuk etti. San Siro'da oynanan mücadeleden ev sahibi ekip 3 puanla ayrıldı.

Kırmızı siyahlılara galibiyeti getiren goller, 13. dakikada Ante Rebic ile 68. dakikada Gianluca Scamacca (kendi kalesine) kaydetti. Deplasman ekibinin tek sayısı ise 37. dakikada Mattia Deastro'dan geldi. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla puanını 66'ya yükselten Milan, lider Inter ile puan farkını maç fazlasıyla 8'e indirdi. Genoa ise 32 puanda kaldı.