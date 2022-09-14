(ÖZET) Milan-Dinamo Zagreb maç sonucu: 3-1

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Devler Ligi'ne de fena bir başlangıç yapmadı. E Grubu ilk maçında Avusturya ekibi Salzburg ile 1-1 berabere kalan Kırmızı-Siyahlılar ikinci hafta karşılaşmasında Chelsea'yi 1-0 yenerek sükse yapan Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb ile kozlarını paylaştı.

İtalyanlar ilk golü 45'te Olivier Giroud'nun penaltısı ile buldu ve soyunma odasına 1-0 önde gitti. Çizme ekibi ikinci devreye de golle başladı. 47'de Alexis Saelemaekers sahneye çıktı ve farkı 2 yaptı. 56'da Mislav Orsic, Zagreb'in umutlarını diri tutan golü atsa da 77'de Tommaso Pobega maçın skorunu belirledi, Milan sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Milan puanını 4 yaptı, ilk maçta Chelsea'yi 1-0 yenerek sürpriz yapan Zagreb ise 3 puanda kaldı.