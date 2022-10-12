(ÖZET) Milan-Chelsea maç sonucu: 0-2
Devler Ligi'nde gecenin karşılaşmasında Milan sahasında Chelsea'yi konuk etti. Dev mücadelede Fikayo Tomori atıldı, Milan 18'de 10 kişi kaldı. 21'de Jorginho ve 34'te Pierre Emerick Aubameyang sahneye çıktı, İngilizler zorlu maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı E Grubu'nda oynandı. İtalyan devi Milan sahasında İngiliz temsilcisi Chelsea'yi konuk etti. Kırmızı-Siyahlılar 18'de şoku yaşadı. Çizme ekibinin yıldızı Fikayo Tomori kırmızı kart gördü, Kırmızı-Siyahlılar 10 kişi kaldı. 21'de Jorginho penaltı atışında hata yapmadı, Maviler dev maçta 1-0 öne geçti.
10 kişi kalan Milan karşısında oyunu tamamen rakip alana yıkan Chelsea 34'te ikinci golü buldu. Barcelona'dan transfer edilen Pierre Emerick Aubameyang sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.
Yaklaşık olarak 75 dakika bir kişi eksik oynayan Milan, İngilizler karşısında oldukça zorlanırken, Chelsea da farkı açacak fırsatlardan yararlanamadı, karşılaşma 2-0 sona erdi.
Grubun diğer kapışmasında Leipzig, Zagreb deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.
Bu sonuçla E Grubu'nda Chelsea 7 puanla zirveye yükseldi, Salzburg 6 puanla ikinci, Milan 4 puan artı averajla 3., Dinamo Zagreb de 4 puanla son sırada kaldı