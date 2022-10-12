(ÖZET) Milan-Chelsea maç sonucu: 0-2

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı E Grubu'nda oynandı. İtalyan devi Milan sahasında İngiliz temsilcisi Chelsea'yi konuk etti. Kırmızı-Siyahlılar 18'de şoku yaşadı. Çizme ekibinin yıldızı Fikayo Tomori kırmızı kart gördü, Kırmızı-Siyahlılar 10 kişi kaldı. 21'de Jorginho penaltı atışında hata yapmadı, Maviler dev maçta 1-0 öne geçti.

10 kişi kalan Milan karşısında oyunu tamamen rakip alana yıkan Chelsea 34'te ikinci golü buldu. Barcelona'dan transfer edilen Pierre Emerick Aubameyang sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Yaklaşık olarak 75 dakika bir kişi eksik oynayan Milan, İngilizler karşısında oldukça zorlanırken, Chelsea da farkı açacak fırsatlardan yararlanamadı, karşılaşma 2-0 sona erdi.

Grubun diğer kapışmasında Leipzig, Zagreb deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Bu sonuçla E Grubu'nda Chelsea 7 puanla zirveye yükseldi, Salzburg 6 puanla ikinci, Milan 4 puan artı averajla 3., Dinamo Zagreb de 4 puanla son sırada kaldı