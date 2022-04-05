(ÖZET) Milan - Bologna maç sonucu: 0-0

İtalya Serie A'nın 31. hafta mücadelesinde Milan sahasında Bologna'yı konuk etti. Gol sesi çıkmayan mücadeleden iki ekip birer puan ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte her ne kadar yenilmezlik serisi 9 maça çıkmış olsa da Milan, liderlik mücadelesinde kritik 2 puanı sahada bıraktı.

Puanını 67'e yükselten Milan liderliğini devam ettirirken en yakın takipçisi Napoli ile puan farkı 1'e inmiş oldu. Aynı zamanda 1 maç eksiği bulunan Inter, eksik maçından galibiyet ile ayrılırsa puan farkını 1'e indirecek.

Zorlu Milan deplasmanından beraberlik ile ayrılan Bologna ise puanını 34 yaptı.

Zlatan Ibrahimovic'in kaşı açıldı

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, eski Beşiktaşlı Gary Medel ile kafa topunda kafa kafaya çarpıştı. Ibrahimovic'in kaşında açılma meydana gelirken, tecrübeli golcü sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası oyuna devam edebildi.



