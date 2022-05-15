(ÖZET) Milan - Atalanta maç sonucu: 2-0

İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde şampiyonluk mücadelesi veren Milan, sahasında Atalanta'yı konuk etti. Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyet ile ayrılan Milan, 3 puanı hanesine yazdırarak, son haftaya rakibi Inter'in maç fazlasıyla 5 puan önde girdi ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, 56. dakikada Milan Rafael Leao'nun golüyle 1-0 öne geçti. 75. dakikada ise sahneye çıkan Theo Hernandez farkı 2'ye yükseltti. Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Milan rakibini 2-0 yenmeyi başardı.

Atalanta forması giyen Milli futbolcu Merih Demiral, 80. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran Milan, puanını 83'e yükseltti ve son haftaya şampiyonluk mücadelesi verdiği rakibi Inter'in 5 puan önünde girdi. Atalanta ise 59 puanda kaldı. Milan, bu akşam Inter'in Cagliari deplasmanında puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edebilir.



