(ÖZET) Metz-Marsilya maç sonucu: 1-2

Fransa Ligue 1'de Metz, Marsilya'yı konuk etti. Tempolu başlayan karşılaşmada ilk golü bulan Marsilya oldu. 2014-2015 sezonunda Bursaspor 'da forma giyen Cedric Bakambu 26. dakikada Marsilya adına skoru değiştirdi, takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince Mavi-Beyazlılar soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

İkinci yarıya ise Metz hızlı başladı. Ev sahibi ekip 52'de Habib Maiga ile beraberliği yakaladı. Ardından yine iki takım da art arda fırsatlar yakaladı ancak bir türlü aranan gol gelmedi. Marsilya'da 79'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder gol umudu olarak oyuna girdi. 82'de Arkadiusz Milik ağları sarstı ve Mavi-Beyazlılar'ı 2-1 öne geçirdi.

Bu dakikanın ardından başka gol sesi çıkmayınca Marsilya, Metz deplasmanından 2-1'lik skorla ayrıldı ve puanını 43'e yükseltti. Metz ise 20 puanda kaldı, dibe demir attı.

Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da karşılaşmayı yerinden takip etti.

Alman hoca tribünden işte şu paylaşımı yaptı: