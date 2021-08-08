ÖZET | Metz-Lille maç sonucu: 3-3

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında son şampiyon Lille, öne geçtiği maçta konuk olduğu Metz'e 3-3 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golleri 31. dakikada Fabien Centonze, 41. dakikada Matthieu Udol ve 52. dakikada Fabien Centonze'den geldi. Lille'in gollerini ise 23. dakikada Sven Botman, 81. dakikada Jonathan Ikone ve 90+6. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Botman'ın golünde asisti Yusuf Yazıcı yaptı.

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başlarken Yusuf, 60 dakika oyunda kaldı. Öte yandan Metz'de Boubakar Kouyate 56. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

İşte Metz-Lille maçının ilk 11'leri

Metz: Alexandre Oukidja, Dylan Bronn, Matthieu Udol, Thomas Delaine, Fabien Centonze, Habib Maiga, Boubakar Kouyate, Kevin N'Doram, Pape Sarr, Ibrahima Niane, Sabaly

Lille: Leonardo, Zeki Çelik, Sven Botman, Jose Fonte, Reinildo Mandava, Jonathan Bamba, Yusuf Yazıcı, Renato Sanches, Benjamin Andre, Jonathan David, Burak Yılmaz