ÖZET | Metz - Lille maç sonucu: 0-2

Ligue 1'de lider konumda bulunan Lille, deplasmanda Metz ile karşılaştı. Geçen hafta PSG karşısında kazanıp zirveye yükselen Lille, mücadelenin 61.dakikasında Burak Yılmaz ve 89.dakikasında Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 galip gelmeyi başardı. Puanını 69 yapan Lille, maç fazlasıyla PSG'nin 6 puan önüne geçti.

Burak Yılmaz bu sezon Ligue 1'de 10 gole ulaşırken Zeki Çelik 2.kez fileleri havalandırdı. Bir başka Milli yıldız Yusuf Yazıcı ise karantina süreci nedeniyle kadroda yer almadı

LIGUE 1 GÜNCEL PUAN DURUMU

Golden sonra Yusuf Yazıcı'yı unutmadılar

Lille takımı gelen gollerden sonra Yusuf Yazıcı'nın yaptığı sevinci gerçekleştirdi ve yıldız oyuncuyu unutmadı. Yusuf Yazıcı gollerden sonra kollarını 'Y' harfi olacak şekilde açıyordu











