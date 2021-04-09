ÖZET | Metz - Lille maç sonucu: 0-2
Ligue 1'de lider konumda bulunan Lille, deplasmanda Metz ile Milli oyuncuların golleri ile geçti. Lille takımına galibiyeti 61.dakikada Burak Yılmaz ve 89.dakikada Zeki Çelik'in golleri getirdi. Geçen hafta PSG karşısında 1-0 kazanan Lille, bu haftada 2-0 kazanıp maç fazlasıyla puan farkını 6 yaptı ve şampiyonluk yürüyüşüne devam etti
Ligue 1'de lider konumda bulunan Lille, deplasmanda Metz ile karşılaştı. Geçen hafta PSG karşısında kazanıp zirveye yükselen Lille, mücadelenin 61.dakikasında Burak Yılmaz ve 89.dakikasında Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 galip gelmeyi başardı. Puanını 69 yapan Lille, maç fazlasıyla PSG'nin 6 puan önüne geçti.
Burak Yılmaz bu sezon Ligue 1'de 10 gole ulaşırken Zeki Çelik 2.kez fileleri havalandırdı. Bir başka Milli yıldız Yusuf Yazıcı ise karantina süreci nedeniyle kadroda yer almadı
Golden sonra Yusuf Yazıcı'yı unutmadılar
Lille takımı gelen gollerden sonra Yusuf Yazıcı'nın yaptığı sevinci gerçekleştirdi ve yıldız oyuncuyu unutmadı. Yusuf Yazıcı gollerden sonra kollarını 'Y' harfi olacak şekilde açıyordu
https://www.instagram.com/p/CNdZ0lRMbKM/