ÖZET Menemenspor-Giresunspor: 0-4

Liderlik koltuğunda oturan Giresunspor, İzmir'de rahat kazandı. Menemenspor'a konuk olan Yeşil-Beyazlılar rakibini 4-0 yenerek şampiyonluk yarışında bir engeli daha aştı. 5'te Karadeniz ekibinde Erol Can, ceza sahası yayı önünden şutunu gönderdi ancak top az farkla üstten auta çıktı. 11'de Menemenspor’da Rasheed, sol kanattan topu getirip içeri çevirdi, topla buluşan Anaane, şutunu attı ancak top kalenin üstünden auta çıktı. 28'de 'inci dakikada Hüsamettin Tut’un soldan attığı pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren Tozlu, takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1. 44'te Giresunspor’un kullandığı kornerde top kale önünde karambolde kaldı, topa dokunan Sergen Piçinciol farkı 2’ye çıkardı: 0-2.

Yerini sağlama aldı

49'da Serginho’nun pasıyla sağ kanattan ceza sahası içine giren Balde, meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 0-3. 66'da sol kanattan yüklenen Giresunspor’da Serginho topla birlikte ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı plase vuruşla toplu ağlara gönderdi: 0-4. Giresun, 41 puan ile zirvedeki yerini korudu, Samsun'un takılmasıyla yerini iyice sağlama aldı.