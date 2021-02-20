ÖZET | Menemenspor - Akhisarspor maç sonucu: 6-2

Sarı-lacivertliler ilk yarıda Halil (Kendi kalesine), Rashed (2) ve Rıdvan'ın golleriyle 4 gol birden buldu, Akhisarspor 16'da Peter'le sevinç yaşadı. İkinci yarıda ev sahibi ekip 66'da Furkan'la farkı 4'e çıkardı, 83'te Bertuğ Akhisarspor'un ikinci golüne imza attı. Maçta son sözü 90'da Rasheed söyledi. Menemenspor bu sonuçla 23 puana yükseldi, Akhisarspor ise 19 puanda kalıp ateş hattından kurtulamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Menemenspor’da sol taraftan köşe vuruşu kullanan Mohamed, kaleye kavisli bir top yönlendirdi. Kaleci Halil Yeral topu yumruklamaya çıkarken ters bir dokunuşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

10'uncu dakikada Tayfun'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Furkan topu kafayla kaleye gönderdi, sol kale direğine çarpıp oyun alanına dönen topa vuran Rasheed, fileleri sarstı: 2-0.

13'üncü dakikada sol kanattan gelişen Menemenspor atağında Mohamed'in ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci Halil Yeral topu uzaklaştırdı. Ceza sahası çizgisinde bulunan Rıdvan üzerine gelen topa gelişine vurdu: 3-0.

16'ncı dakikada sol kanattan atak yapan Akhisarspor'da Delarge ceza sahasına ortaladı, kale önünde defansın müdahale ettiği topu önünde bulan Peter, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

45+4'üncü dakikada orta alandan yüklenen Menemenspor'da Mohamed'in attığı ara pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Rasheed, kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 4-1.

53'üncü dakikada sağ kanattan atak yapan Menemenspor'da Omar, topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına girip şutunu attı, kaleci Halil Yeral topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

65'inci dakikada Tayfun Aydoğan ceza sahası dışı sol çaprazdan serbest vuruş kullandı. Ceza sahası içinde seken topa müdahale eden kaleci Halil Yeral, topu kornere gönderdi.

66'ncı dakikada sağ taraftan korner kullanan Menemenspor’da karambolden gelen top kaleci Halil Yeral’dan kale önünde sekti, topu önünde bulan Furkan Bayır sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 5-1.

83'üncü dakikada sağ kanattan atağa çıkan Akhisarspor'da Kemal Cingirt'in ceza sahası içine yaptığı ortaya yükselen Bertuğ Bayar, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-2.

90'ıncı dakikada Mehmet'in ara pasında Rasheed kaleci ile karşı karşıya pozisyonda plasesini yaptı: 6-2.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Cem Özbay (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx)

MENEMENSPOR: Emre (xxx) - Rıdvan (xxx) (Dk. 75 Yusuf x), Furkan (xxx), Domgjonas (xx), Emir (xx), Alhassan (xxx) (Dk. 74 Hamza x), Traore (xx) (Dk. 82 Cem), Mohamed (xxxx) (Dk. 82 Abdulkadir), Tayfun (xxx), Rasheed (xxxx), Okan (xx) (Dk. 65 Mehmet x)

AKHİSARSPOR: Halil (x) - Kemal (x), Göksu (xx), Orhan (x), Kadir (xx), Keita (x) (Dk. 46 Lawal x), Cihat (x) (Dk. 46 Çekdar x), Onurcan (xx), Sissoko (x) (Dk. 46 Toure x), Delarge (x) (Dk. 75 Mert x), Peter (xx) (Dk. 59 Bertuğ x)

GOLLER: Dk. 2 Halil (Kendi kalesine), Dk. 10, Dk. 45+4 ve Dk. 90 Rasheed, Dk. 13 Rıdvan, Dk. 66 Furkan (Menemenspor) - Dk. 16 Peter, Dk. 83 Bertuğ (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Rasheed, Okan, Abdulkadir (Menemenspor) - Onurcan, Kemal, Orhan, Kadir (Akhisarspor)

DHA