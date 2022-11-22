(ÖZET) Meksika-Polonya maç sonucu: 0-0

Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. C Grubu Arjantin-Suudi Arabistan maçıyla başladı, iki takım Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çaldı. Arjantin, 10. dakikada penaltıdan Lionel Messi'nin attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Suudi Arabistan'dan muhteşem geri dönüş

İkinci yarıya hızlı başlayan Suudi Arabistan, 48. dakikada Saleh Al-Shehri'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. 53. dakikada Suudi Arabistan, Salem Al-Dawsari'nin golüyle 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Suudi Arabistan sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.









Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Suudi Arabistan'in Arjantin'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Tangocuların 36 maçlık yenilmezlik serisi de bitmiş oldu. Arjantin son olarak 3 Temmuz 2019 tarihinde Brezilya'ya 2-0 mağlup olmuştu.









C Grubu'nda 2. maç: Meksika-Polonya

C Grubu'nun ikinci maçı 974 Stadı'nda oynandı, Meksika ile Polonya karşı karşıya geldi. Meksika ile Polonya, dünya futbolunun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son olarak Arjantin 1978'de karşı karşıya gelmişti. Polonya, grup maçında Meksika'yı 3-1 mağlup etmişti. Avustralyalı hakem Chris Beath'in yönettiği mücadelede kazanan çıkmadı, karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Lewandowski, Ochoa'yı geçemedi!

Hector Moreno ceza sahası içinde Robert Lewandowski'yi düşürdü. Önce hakem Chris Beath 'devam' dedi, ardından VAR'dan uyarı geldi. Penaltı kontrolü sonrası Beath beyaz noktayı gösterdi. Karşılıklı ataklarla geçen maçta Polonya, öne geçme fırsatını kullanamadı.

58. dakikada Hector Moreno ceza sahası içinde Robert Lewandowski'yi düşürdü. Önce hakem Chris Beath 'devam' dedi, ardından VAR'dan uyarı geldi. Penaltı kontrolü sonrası Beath beyaz noktayı gösterdi.

Polonya'nın süperstarı Robert Lewandowski topun başına geçti ancak vuruşunda Dünya Kupaları'nın dikkat çeken ismi kaleci Ochoa, devleşerek topu çıkarmayı başardı.

Liderlik koltuğu Suudi Arabistan'ın

Meksika, 2. maçında Arjantin'le karşılaşacak. Polonya ise Suudi Arabistan'la kozlarını paylaşacak. C Grubu'nda ilk maçların sona ermesinin ardından Suudi Arabistan, 3 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Meksika ile Polonya, 1 puanla 2. ve 3. sırayı paylaşıyor. Puansız Arjantin ise son sırada.







