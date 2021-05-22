Fenerbahçe 'den geçen sezon bitmeden olaylı bir şekilde ayrılan Max Kruse, Union Berlin ile anlaşmıştı. Union Berlin, 2020-21 sezonu Bundesliga'nın son hafta maçında evinde Leipzig'i son anlarda Max Kruse'nin attığı golle 2-1 yendi ve Avrupa Kupalarına katılma fırsatı yakaladı.

Almanya Kupası'nı ilk 4 içinde yer alan B. Dortmund'un alması ile sezonu 7.sırada bitiren takım UEFA Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazanacaktı. Son mçata puanını 50 yapan Union Berlin bu bileti alan takım oldu

ALMANYA BUNDESLIGA PUAN DURUMU

Max Kruse takımın en golcüsü

Sezon boyunca çok kritik goller atan Max Kruse, 11 gol ve 5 asist ile adeta Union Berlin'i sırtında taşıdı. Max Kruse sadece 22 maçta oynarken geçen sezon Fenerbahçe'de 20 lig maşında 7 gol atıp 6 asist yapmıştı









Union Berlin geçen sezonu 11.sırada bitirirken 2018-19 sezonunda Bundesliga 2'den Bundesliga 1'e yükselmişti. Union Berlin en son 2001-02 sezonunda Avrupa Kupalarında mücadele etmişti