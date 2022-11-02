(ÖZET) Marsilya - Tottenham maç sonucu: 1-2

Büyük heyecana sahne olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçları oynandı. Marsilya, sahasında Tottenham'ı ağırladı. Igor Tudor'un takımı ilk yarısını önde kapattığı maçta 90+5. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Marsilya'nın golü 45+2. dakikada Chancel Mbemba'dan gelirken Tottenham'ın gollerini, 54. dakikada Clement Lenglet ve 90+5. dakikada Pierre-Emile Hojbjerg kaydetti. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz Cengiz Ünder, 73. dakikada Jordan Veretout'nun yerine oyuna dahil oldu.

Marsilya'dan Avrupa kupalarına veda

Maçı berabere bitirmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne, kazanması durumunda bir üst tura gidecek Marsilya, 90+5'te gelen mağlubiyet sonucunda 6 puanla grubun son sırasında kalarak Avrupa kupalarına veda etti. Tottenham ise 11 puana ulaşarak grup liderliğinin sahibi oldu.

Dramatik son!

Marsilya, Tottenham mücadelesinin son anlarında önemli bir fırsattan yararlanamadı. 87. dakikada Sead Kolasinac ile kaçan gol, Marsilya'nın gruptan çıkış biletini de kaçırmasına neden olurken 90+5. dakikada yenen gol, Avrupa kupalarına veda edilmesine neden oldu.

Maçın adamı Hugo Lloris

Marsilya, karşılaşma boyunca Tottenham kalesine 16 şut çekerken bunların 4'ü isabetli olmuştu. Karşılaşma sonunda resmi olarak Maçın Adamı, Tottenham kalecisi Hugo Lloris seçildi.

Tudor'un düşüşü sürüyor

Igor Tudor yönetiminde sezona müthiş bir giriş yapan Marsilya, son dönem performansıyla çakılmış durumda. Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki son 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan Marsilya, ligde de son 4 maçta da 3 yenilgi, 1 beraberlik alabildi.