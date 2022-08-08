(ÖZET) Marsilya-Reims maç sonucu: 4-1
Fransa Ligue 1'de ilk hafta maçında Marsilya, sahasında karşılaştığı Reims'i 4-1 mağlup ederken temsilcimiz Cengiz Ünder 11'de başladığı maçta 62 dakika sahada kaldı. Marsilya'da yeni transfer Luis Suarez sonradan girmesine rağmen attığı iki golle maça damgasını vurdu. Marsilya'nın diğer gollerini Faes kendi kalesine ve Nuno Tavares attı. Reims'in tek golü Balagun'dan geldi.
Teknik Direktörlüğe İgor Tudor'u getiren Marsilya, temsilcimiz Cengiz Ünder 11'de başladığı maçta ligin ilk maçında Reims'i ağırladı.
13. dakikada Wout Faes'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Marsilya, 45'te Nuno Tavares'le ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
oyuna sonradan giren yeni transfer Luis Suarez, 75 ve 90. dakikada fileleri havalandırırken konuk ekibin tek golü Balogun'dan geldi.
Marsilya bu sonuçla ilk haftadan 3 puanla ayrıldı.