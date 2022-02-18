(ÖZET) Marsilya-Qarabağ Ağdam maç sonucu: 3-1

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu Play-Off karşılaşmalarının 23.00 seansında milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği ve temsilcimiz Galatasaray 'ın Avrupa Ligi'nin dışına ittiği Marsilya, Azerbaycan ekibi Qarabağ Ağdam'ı konuk etti.

Fransız ekibi mücadeleye hızlı başladı. Ancak buna rağmen ilk bölümde Mavi-Beyazlılar dengeyi bozamadı. 41'de Marsilya'nın formda golcüsü Arkadiusz Milik sahneye çıktı, skoru 1-0'a getirdi. Tam ilk yarı bu skorla bitti denirken, 44'te Polonyalı yıldız bir kez daha ağları sarstı ve Marsilya soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci devrede daha ortada bir oyun vardı. Milli yıldızımız Cengiz 69'da yerini Cheikh Bamba Dieng'e bıraktı. 85'te kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın temsilcisi Qarabağ, Kady'le bulduğu golle rövanş öncesinde umutlandı. Uzatma anlarında Dimitri Payet fileleri havalandırdı ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla Marsilya gelecek hafta perşembe günü Azerbaycan'da oynanacak rövanş maçı öncesinde avantajı kaptı.