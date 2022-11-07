(ÖZET) Marsilya-Lyon maç sonucu: 1-0

Fransa Ligi'nde Galatasaray 'ın eski çalıştırıcısı Tudor'un takımı Marsilya, 14. hafta karşılaşmasında sahasında Olympique Lyon ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısı, Marsilyalı Samuel Gigot'un golüyle 1-0 sona ererken ikinci yarıda gol sesi çıkmadı.

Cengiz Ünder 11'de başladı

Maça milli futbolcumuz Cengiz Ünder ilk 11'de başlarken 61 dakika sahada kaldı ve yerini Matteo Guendouzi'ye bıraktı.

Bu galibiyetin ardından puanını 27'ye çıkaran Marsilya 4. sıraya yükselirken Lyon, 20 puanla 8. sırada kaldı. 15. hafta karşılaşmasında Marsilya, deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Lyon ise sahasında Nice ile oynayacak.



