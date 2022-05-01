(ÖZET) Marsilya - Lyon maç sonucu: 0-3

Fransa Ligue 1'in 35. hafta mücadelesinde Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, Lyon'u sahasında konuk etti. Lyon karşılaşmadan 3-0'lık galibiyet ayrılmayı başardı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle geçen maçın 55. dakikasında Lukeba, Lyon'u öne geçiren golü kaydetti. 76. dakikada Dembele farkı 2'ye çıkartırken, 88. dakikada Ekambi skoru belirleyen golü ağlara gönderdi.
Marsilya forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, mücadeleye ilk 11'de başlarken, 62 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Marsilya, 65 puanda kalırken, Lyon ise puanını 55'e yükseltti.