(ÖZET) Marsilya - Eintracht Frankfurt maç sonucu: 0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 2. hafta mücadeleleri ile devam etti. D Grubu'nda Igor Tudor'un çalıştırdığı Marsilya sahasında geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Alman temisilcisi rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu.

İlk hafta maçlarından mağlubiyetle ayrılan iki ekibin mücadelesinde Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Jesper Lindström kaydetti.

Marsilya forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, 60. dakikada Payet'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Frankfurt 3 puana yükselirken, Marsilya'nın ise henüz puanı bulunmuyor.







