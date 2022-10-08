(ÖZET) Marsilya - Ajaccio maç sonucu 1-2

Fransa Ligue 1'de PSG ile zirve mücadelesi veren Marsilya, sahasında sürpriz bir yenilgi aldı. Ligue 1'in 10. haftasında Marsilya, sahasında ağırladığı son sıradaki rakibi Ajaccio'ya 2-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekip, 15. dakikada Dimitri Payet'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçmişti. Ajaccio, 25. dakikada Bevic Moussiti-Oko ile eşitliği yakaladı. 47. dakikada ise Leonardo Balerdi'nin kendi kalesine attığı gol, konuk ekibe 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Marsilya'da milli oyuncumuz Cengiz Ünder, yedek kulübesinde başladığı maça 57. dakikada Dimitri Payet'nin yerine girerek dahil oldu.

Ligue 1'de ilk yenilgisini alan Igor Tudor yönetimindeki Marsilya, 10 maç sonunda 23 puanda kaldı. Haftaya 4 puanla son sırada giren Ajaccio ise bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti.