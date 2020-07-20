(ÖZET) Manisa FK - İnegölspor maç sonucu: 3-0

TFF 2. Lig'de uzun süre lider götürdüğü sezonun koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'ta durması sonrası ikinci sırada Play-Off oynamaya hak kazanan Manisa Futbol Kulübü, İnegölspor'la çeyrek finale çıktı. Rakibini 3-0 mağlup eden Manisa, yarı finalde Hekimoğlu Trabzon'u 3-1 debiren Sancaktepe FK'nın rakibi oldu.

Stat: Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kısal xx, Candaş Elbil xx

Manisa FK: Ömer xx, Mehmet xx, Ali xx, Salih Zafer xx, Erhan xxx, Sertaç xxx(Zahit dk. 76 xx), Onur xx, Nizamettin xx (Oğuz dk. 68 xx) Emir Alagöz xx (Erman dk. 82 xx), Umut xxx (Galip dk. 82 ?), Serdar xx (Sinan dk. 75 xx)

İnegölspor: Şener x, Enes x(Uğur dk. 46 xx), Niyazi Batuhan x(Selim Can İnci dk.85 ?) Gökhan x, Yasin Görkem x(Tayfun dk.46 x), Selimcan x, Ömer Faruk x (Emir Özsoy dk.46 x), Hacı Mustafa x, Abdullah x, Bilal x, Ahmet Hakan x (Raif dk.63 x)

Goller: Umut (dk. 6), Erhan (dk.10), Sertaç (dk. 72) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Ömer Faruk, Bilal, Selimcan (İnegölspor), Ali, Sertaç, Oğuz (Manisa FK)