(ÖZET) Manisa FK- Altay maç sonucu: 1-1

Spor Toto 1'inci Lig'deki Ege derbisinde Manisa Futbol Kulübü, evinde 1-0 öne geçtiği maçta Altay'la 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 70'inci dakikada Mehmet Uysal, İzmir temsilcisinin golünü ise 88'inci dakikada penaltıdan Paixao kaydetti. Bu sonuçla Manisa FK 12, düşme hattındaki Altay ise 7 puana ulaştı.

4'üncü dakikada sol kanattan Çağrı'nın kullandığı taç atışında Altay savunması topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak ceza sahası içerisinde Batuhan'ın ayağında kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

35'inci dakikada Manisa FK atağında savunmadan seken topa ceza sahası dışından vuran Stark meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. VAR'a giden hakem Alper Akarsu, topun Batuhan'ın eline çarpması nedeniyle golü iptal etti.

39'uncu dakikada Manisa FK atağında ceza sahası içerisinde Batuhan'ın pasıyla altıpasın önünde topla buluşan Nizamettin'in bekletmeden şutunda, kaleci Ozan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

66'ncı dakikada Altay hücumunda Paixao'nun defansın arkasına attığı pasında topla buluşan Yusuf, kaleci Ömer ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Ömer'in kurtardığı topu defans uzaklaştırdı.

67'nci dakikada Nizamettin'in pasında topla buluşan Diallo'nun ceza sahası içerisine girerek yaptığı sert vuruşta top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

70'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Batuhan'ın sağdan ceza sahasına ortasında İbrahim'in sektirdiği topla buluşan Mehmet Uysal'ın şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

87'nci dakikada Manisa FK, ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Adem Büyük'ün eline çarptı. VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.

88'inci dakikada topun başına geçen Paixao penaltı vuruşunda kaleci Ömer'i ters köşeye yatırdı: 1-1.

90+3'üncü dakikada Grezda'nın ortasında altıpasta topu kontrol eden Domgjonas'ın şutunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi

DHA