(ÖZET) Manchester United-Norwich City maç sonucu: 3-2

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United sahasında dibe demir atan Norwich City'i konuk etti. Avrupa potası içinde yer almak isteyen Kırmızı Şeytanlar zayıf rakibi karşısında çok zorlansa da süperstarı Cristiano Ronaldo devreye girdi, ManU sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Portekizli yıldız maça hızlı başladı, önce 7. dakikada sahneye çıkarak United'ı 1-0 öne geçirdi. Taraftarının da desteğiyle baskılarını artıran Kırmızı Şeytanlar 32'de yine CR7'nin golüyle farkı 2'ye çıkarttı: 2-0.

İlk yarı tam bu skorla bitti denirken, Kieran Dowell fileleri sarstı ve soyunma odasına takımları 2-1'lik skorla götürdü. İkinci devrede ManU için çok iyi başlamadı, 52'de Norwich'in golcüsü Teemu Pukki ağları havalandırdı ve maça eşitliği getirdi.

Taraftarı önünde 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Manchhester United adeta soğuk duş alırken, imdadına yine Cristiano Ronaldo yetişti. 76'da frikikte topun başına geçen 36 yaşındaki futbolcu harika bir gole imza attı ve yaptığı hat-trickle United'a 3-2'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Manchester ekibi puanını 54'e yükseltip, Avrupa iddiasını sürdürürken, Norwich 21 puanla son sırada kaldı.