ÖZET | Manchester United - Manchester City maç sonucu: 2-1

İngiltere Premier Ligi'nin 20. haftası Manchester derbisine sahne oldu. Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı Hakem Stuart Attwell yönetti.





İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 60. dakikasında konuk ekipte Jack Grealish, Kevin De Bruyne'nin asistinde topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

VAR KONTROLÜNÜN ARDINDAN GOL GEÇERLİ SAYILDI

Karşılaşmanın 78. dakikasında Manchester United orta alanı hızlı geçti. Savunma arkasına derinlemesine gönderilen topa ofsayt durumundaki Rashford hareketlendi, ancak topa dokunmadı.





Geriden koşu yaparak gelen Bruno Fernandes'in sert şutunda top filelere gitti ve skora denge geldi. Topun filelere gitmesinin ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Fernandes'in itirazları arasında yapılan VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı.

DERBİDE MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Golün ardından hücumlarını sıklaştıran Manchester United, taraftarlarının da muhteşem desteğini arkasına alarak Manchester City kalesinde büyük bir baskı kurdu.

Beraberlik golünden dört dakika sonra bu kez Marcus Rashford sahneye çıktı. Genç yıldızın yaptığı vuruşta top filelere gitti ve Manchester United öne geçti.





Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester United sahadan 2-1 galip ayrıldı.

RONALDO GİTTİ, MANCHESTER UNITED KENDİNE GELDİ

Manchester United, en son Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de yer aldığı maçta 6 Kasım 2022'de Aston Villa'ya 3-1 mağlup oldu.

O mücadelenin ardından ligde beş maça çıkan Manchester United bu maçların tamamından galibiyetle ayrıldı.

ZİRVEYLE FARKI AZALTTI

Manchester United derbiye lider Arsenal'in dokuz puan gerisinde çıktı. Menajer Erik ten Hag'ın öğrencileri derbide sahadan üç puanla ayrılarak, maç fazlasıyla Arsenal ile puan farkını altıya indirdi.

39 puanda kalan Manchester City ise ikinci sırada yer aldı. Manchester United ligde gelecek hafta deplasmanda Crystal Palace'a konuk olacak. Manchester City ise evinde Tottenham ile karşılaşacak.

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