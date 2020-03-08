(ÖZET) Manchester United - Manchester City maç sonucu: 2-0

İngiltere Premier Lig’in 29. haftasında Manchester United, derbi mücadelesinde Manchester City’yi konuk etti.

Ev sahibi ekip, 30. dakikada Anthony Martial ve 90+7. dakikada Scott McTominay’ın attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

United, deplasmandaki lig mücadelesinde de 2-1 mağlup ettiği rakibini hem iç sahada hem dış sahada yenmeyi başarmış oldu. Manchester United, bu başarıyı Sir Alex Ferguson gittikten sonra ilk kez elde edebildi. Daha önce City karşısında duble yapmayı 2009-10 sezonunda başarmışlardı.

24 yaşındaki Martial, 2006-2007 sezonunda iki lig mücadelesinde de Manchester City’ye gol atmayı başaran Cristiano Ronaldo’dan sonra bunu başaran ilk Manchester Unitedlı futbolcu oldu.

Bu sonuçla Manchester United, puanını 45 yaparak 5. sıraya yükselirken Manchester City ise 57 puanda kaldı. 1 maçı eksik City ile Liverpool arasındaki puan farkı 25 olarak kaldı.