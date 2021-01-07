ÖZET | Manchester United - Manchester City maç sonucu: 0-2

İngiltere Lig Kupası yarı final maçı Manchester derbisine sahne oldu. Ezeli rakipler Manchester United ile Manchester City, Old Trafford'da final için kozlarını paylaştı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında City fırtınası esti. 50'de John Stones ile öne geçen Pep Guardiola'nın takımı, 83'te Fernandinho'nun golü ile skora gitti.

Sahadan 2-0 galip ayrılan ve Manchester derbisini kazanan City, İngiltere Lig Kupası finalinde Tottenham'ın rakibi oldu.

Manchester United'ı Old Trafford'da 2-0 mağlup eden Manchester City, Lig Kupası'nda finale yükseldi.

Manchester City, Tottenham ile 25 Nisan’da Lig Kupası Finali’nde şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Pep Guardiola'nın takımı bu finali kazanırsa İspanyol menajer, yönettiği takımlardaki 30. kupasını kazanacak.